Популярна модель і актриса Олівія Калпо, яка здобула перемогу на конкурсах краси «Міс США» і «Міс Всесвіт», здивувала відвертими кадрами

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося на особистій сторінці Олівії в Instagram. Дівчина влаштувала інтимні ігри в ліжку зі своїм нареченим. Вона лежала на ліжку в спокусливій мереживній нічній сорочці. Її пишні груди скромно виглядали з-під тонкої тканини. Калпо трохи задерла костюм, оголивши свої апетитні ніжки.

Поряд з моделлю лежав її наречений, який тримався рукою за її «п'яту точку». А між ними лежала собака.

За день пост моделі зібрав понад 130 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу компліментів. Але багатьом не сподобався настільки відвертий кадр.

«Занадто спокусливо», «Така чарівна сім'я», «Вітаю з заручинами», «найкрасивіша пара», «Мені це подобається», «Це занадто особисте», «Ти така ніжна», «Ну нічого собі сімейка», «Я б ліг на його місце», «Красуня», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо намагалася вимити свою собачку в душі. Дівчина була одягнена в чорний мініатюрний купальник. Вона тримала собачку і поливала її водою. Незважаючи на те, що вона займалася повсякденними справами, виглядала вона при цьому чудово.

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