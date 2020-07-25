Американська модель, володарка титулів Міс США і Міс Всесвіт 2012 року Олівія Калпо, блиснула розкішною фігурою

Як передає Politeka.net, свіже фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина вирішила похвалитися новими обкладинками модних журналів, які вона прикрасила. Красуня тримала в руках два журнали і виглядала дуже щасливою. Видно, що одну з обкладинок прикрасив спокусливий знімок, на якому Олівія постала в нижній білизні.

Втім, модель не залишила шанувальників без «солодкого». Вона спустила з плечей кофту, засвітивши свої пишні форми в спортивному ліфчику. Виглядала при цьому Олівія чудово. Білий домашній костюм прийшовся їй по фігурці.

«Ущипни мене в цей момент. Велике спасибі», - підписала пост зірка.

За день фото Олівії зібрали майже 90 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Приголомшлива!», «Дуже мила Олівія» «О, мій бог! Вітаю, красиво! До речі, звідки це вбрання?», «Так пишаюся тобою», «Королева у Місті Королев», «Вітаю! Ти на обкладинці! Хороший вибір», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо блиснула фігуркою, лежачи на надувному матраці посеред басейну. Модель була одягнена в білий купальник.

Нагадаємо, що Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "Стиглі персики".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо вбила образами в мокрій майці, купальниках і без них: топ гарячих фото.

Також Politeka повідомляла, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «Неперевершена».