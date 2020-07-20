Американська модель і актриса Олівія Калпо, яка здобула перемогу в конкурсах краси Міс США і Міс Всесвіт, блиснула розкішною фігурою

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у красуні в Instagram. Дівчина лежала на надувному матраці посеред басейну. На ній було одягнене міні-бікіні білого кольору. Модель повернула ніжку таким чином, що шанувальники змогли розгледіти її спокусливі форми. В руках Олівія тримала келих з вином.

За кілька годин її фото зібрало майже 170 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Привіт, Олівія. Гарно виглядаєш, як завжди», «Ви так прекрасні», «Завжди така прекрасна королева! Доброго дня!», «Ти знаєш, Олівія, немає нічого страшного в тому, щоб випити вина», «Ой, ууууууу, ти така чудова, що я не виношу цього!», «Солодка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олівія Калпо поділилася жаркими фото в своєму Instagram. Красуня взяла участь у зйомці. Модель позувала в білому купальнику на чорних бретельках. Її пишний бюст спокусливо випирав з верху купальника. Плавки на тонких бретельках, натяглися вище стегон. Невеликий клаптик тканини ледь прикривав найінтимніше.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила «подружок» на прогулянку без білизни, вид вражає: «Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "Стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше: "Поакуратніше, дитинко".