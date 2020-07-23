Американська модель і актриса Олівія Калпо знялася для реклами купальників

Переможниця конкурсів «Міс США» і «Міс Всесвіт» 2012 року поділилася фотографіями зі зйомки у себе в Instagram, передає Politeka.net. Красуня позувала в наймодніших купальниках 2020 року, демонструючи свою витончену фігуру. Крім цього, дівчину знімали в мокрій майці на голе тіло і топлес.

Особливу увагу привернув кадр, на якому Олівія лежала у ванній, всіяній квітами. На моделі був надітий білий купальник, який стиснув її пишні груди. Також шанувальникам дуже сподобалося відео, на якому Калпо позує на пляжі в мокрій білій майці.

«Публікую деякі з моїх улюблених фотографій на честь випуску сьогодні! Я не можу дочекатися, щоб отримати в свої руки копію. Моя мрія збулася», - підписала серію фото зірка.

За день її пост оцінили понад 155 тисяч разів. В коментарях красуні залишили масу приємних слів.

«Олівія, ти прекрасна в цій квітковій ванні», «Гаряча», «Бездоганна краса», «Я хочу подати заяву, щоб бути новим хлопцем повітродувки», «Як мені стати фотографом», «Але звідки ця прозора куртка?», «Це так дивовижно! Спасибі, що поділилися!», «Вітаємо з обкладинкою! Приголомшливо як завжди!», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше: "Поакуратніше, дитинко".

А ще Politeka писала, що Олівія Калпо в крихітному купальнику влаштувала ігрища: «Неперевершена».

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