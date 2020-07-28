Популярная модель и актриса Оливия Калпо, которая одержала победу на конкурсах красоты «Мисс США» и «Мисс Вселенная», удивила откровенными кадрами

Как передает Politeka.net, свежее фото появилось на личной странице Оливии в Инстаграм. Девушка устроила интимные игры в кровати со своим женихом. Она лежала на кровати в соблазнительной кружевной ночной рубашке. Ее пышная грудь скромно выглядывала под тонкой тканью. Калпо немного задрала костюм, оголив свои аппетитные ножки.

Рядом с моделью лежал ее жених, который держался рукой за ее «пятую точку». А между ними лежала собака.

За день пост модели собрал более 130 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Но многим не понравился столь откровенный кадр.

«Слишком соблазнительно», «Такая очаровательная семья», «Поздравляю с помолвкой», «Самая красивая пара», «Мне это нравится», «Это слишком личное», «Ты такая нежная», «Ну ничего себе семейка», «Я бы лег на его место», «Красотка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Оливия Калпо пыталась искупать свою собачку в душе. Девушка была одета в черный миниатюрный купальник. Она держала собачку и поливала ее водой. Несмотря на то, что она занималась повседневными делами, выглядела она при этом превосходно.

Напомним, что Оливия Калпо пленила молодым телом в мини-бикини, горячие кадры: «Сладкая».

Как сообщала Politeka, Оливия Калпо сбросила кофту, заворожив упругими прелестями в лифчике: «О, мой бог!».

Также Politeka писала, что Оливия Калпо сразила образами в мокрой майке, купальниках и без них: топ горячих фото.