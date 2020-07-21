Популярна модель і актриса Олівія Калпо, яка здобула перемогу на конкурсі краси «Міс США і Міс Всесвіт», похвалилася розкішною фігурою в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Недільні записи», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Калпо позує сидячи в крихітному темному купальнику, який ефектно підкреслює її розкішні форми. У цей момент модель миє свого нового домашнього улюбленця — маленьку собачку.

«Неперевершена», «розкішний вигляд», «ти просто неймовірна», «це так мило», «красотища!», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що американська модель і актриса Олівія Калпо, яка здобула перемогу в конкурсах краси Міс США і Міс Всесвіт, блиснула розкішною фігурою.

Дівчина лежала на надувному матраці посеред басейну. На ній було одягнене мінібікіні білого кольору. Модель повернула ніжку таким чином, що шанувальники змогли розглянути її спокусливі форми. В руках Олівія тримала келих з вином.

За кілька годин її фото зібрало майже 170 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

Нагадаємо, що Олівія Калпо випустила «подружок» на прогулянку без білизни, вид вражає: «Ух, які».

Як повідомляла Politeka, Олівія Калпо виставила напоказ пружні форми в безсоромному топіку: "Стиглі персики".

Також Politeka писала, що Олівія Калпо в гарячій позі на яхті ледь не засвітила найпотаємніше: "Обережніше, дитинко".