Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер умилила шанувальників домашнім вихованцем

Як повідомляє Politeka.net, такий знімок з'явився на сторінці дівчини у соцмережі "Instagram".

Кайя Гербер нещодавно взяла на поруки цуценя, яким тепер хвалиться в мережі. Так вона зробила селфи, притискаючи маленького песика рукою до своїх грудей і лиця. Схоже, малюк не заперечує проти такого звернення.

На знімку Кайя Гербер щасливо усміхається, радіючи домашньому улюбленцю. На ній можна помітити жовтий ліфчик від бікіні, який ледь прикриває бюст, а також невелику татуювання під пахвою.

На ще одному знімку дочка Кроуфорд поклала цуценя на ліжко, а сама прилягла поруч і "одягла" на улюбленця сонцезахисні окуляри. Сама Кайя сидить вже в сорочці, розстебнутій на грудях. З такого ракурсу відкривається спокусливий вигляд на принади дівчини, які вона явно не намагається приховати.

"Спасибі @thelabellefoundation за те, що знайшли для мене ідеального приятеля на вічні обійми і кращого друга, якого може побажати дівчина. Ласкаво просимо в сім'ю, Майло, мама любить тебе", - подякувала дівчина.

Користувачів соціальної мережі зворушили кадри з цуценям, вони залишили багато захоплених коментарів:

"Ми любимо тебе, Кая, Так щасливий, що у тебе такий дивний назавжди дитина"; "Гарний маленький друг♥ ️"; "Принадність"; "Ви обидва дуже гарні для цього світу"; "Прекрасні ангели💓✨"; "Омг дуууже мило !! Я так рада, що ви усиновили - у вас добре серце".

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