Дочь легендарной супермодели 1990-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала лицом модного журнала

18-летняя красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм отрывок из съемки для Vogue, передает Politeka.net. Девушка была одета в невероятное платье с разрезом, который шел через все тело. Разрез затронул ноги, живот и грудь модели. Красотка отказалась от белья, чтобы платье смотрелось на ней на все 100%. Дополняла образ шнуровка, которая скрепляла разрез.

«Невероятный опыт съемки в Олимпийском храме - это то, чем я буду дорожить вечно. Спасибо всем, кто сделал эту поездку такой веселой, и спасибо Зевсу за то, что пригласили нас в ваш прекрасный дом», - подписала Гербер фото.

За день пост собрал около 148 тысяч лайков. В комментариях юной модели оставили множество комплиментов.

«В таком платье и не пойдёшь никуда», «Вся в мать», «Горячая», «Прикольно», «Привет из Германии», «Прекрасная», «Я тебя так обожаю», «Вроде классно, вроде грубо», «Королева», «Я так горжусь тобой, детка», «Ты такая милая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайя Гербер поделилась другими фото с этой съемки. Девушка позировала для итальянской версии журнала Vogue. Она надела черную мини юбку с рюшами и рубашку. Гербер подняла вверх руки, оголив свой живот.

Напомним, что Кайя Гербер посветила аппетитными прелестями под водой: «Совсем как русалка».

Как писала Politeka, Кайя Гербер задрала топ и показала, что унаследовала от мамы: "Афродита".

Также Politeka писала, что Синди Кроуфорд в браке с Ричардом Гиром поразила интимным фото с новым возлюбленным: "Наше первое...".