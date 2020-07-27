Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер подратувала шанувальників під час зйомок домашнього відео

Кайлі знає, як привернути увагу до себе. Після схуднення, пластики губ і народження дитини вона продовжує епатувати публіку різними нарядами, експериментувати із зачісками й кардинально змінювати колір і довжину волосся. Однак при цьому всьому дівчина намагається в першу чергу думати про своє харчування.

Кайлі вже розповідала, що їй знадобився майже рік, щоб прийти в себе після народження дитини, схуднути і налагодити харчування. На цей раз модель вирішила показати, як испольузет снодійне для того, щоб краще спати. При цьому дівчина зазначила, що вживає тільки безпечні таблетки, які не були тестовані на тваринах:

«Я беру 2 штуки таблеток по ночах, коли мені потрібна невелика допомога, щоб заснути #ad 😴 Вони веганські, без жорстокого поводження над тваринами і клінічно доведені! Ці жувальні цукерки з фіолетовим ведмедем - більше, ніж просто мелатонін❤️», - підкреслила дівчина.

Фанати відразу ж відреагували:

«Уявіть собі, що ви заробляєте близько мільйона доларів, просто розмістивши таке оголошення omg 😍», «Ні, ти не бреши, так не буває», «Ти дуже добре знаєш, що ти не приймаєш ці вітаміни 💀», «Не намагайтеся з'їсти шматочки яблук перед сном, не намагайтеся їсти ці таблетки», «Як красиваааааа, ви пленяете цим стилем😍😍», «Боже, травишь себе таблетками?».

Також популярна модель любить веселитися з подругами, влаштовувати зйомки на відпочинок і дивувати домашніми кадрами в несподіваних образах після зміни іміджу. Дівчина любить також хвалитися модними сукнями під час вечірки.

В цей раз Кайлі вирішила поділитися фото, зроблених під час відпочинку. Дівчина постала в нюдовом бікіні з акуратними кільцями замість зав'язок на стегнах.

Довгі і світлі кучері дівчата були розпущені, сама модель спокусливо схилилася перед камерою і підняла волосся для більшої пикантости.

«Виглядаєш так добре, коли нахиляєшся. Дивіться в очі! 💭💭», «Я хочу цей комплект бікіні», Чарівна русалонька😍😍😍🔥🔥🔥», «Я б одягла це», «Дуже романтична дитинко💚💚❤», «Робить фото з кожним днем гаряче», «люблю тебе, Кайлі ❤️», «Чорт би тебе побрал 🍑🍒, «Що за ігри ви тут влаштували, вау️❤️», - пишуть захоплені фанати.

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