Одна из самых знаменитых моделей, бизнесвумен Кайли Дженнер подразнила поклонников во время съемок домашнего видео

Кайли знает, как привлечь внимание к себе. После похудения, пластики губ и рождения ребенка она продолжает эпатировать публику разными нарядами, экспериментировать с прическами и кардинально менять цвет и длинну волос. Однако при этом всем девушка старается в первую очередь думать о своем питании.

Кайли уже рассказывала, что ей потребовался почти год, чтобы прийти в себя после рождения ребенка, похудеть и наладить питание. В этот раз модель решила показать, как испольузет снотворное для того, чтобы лучше спать. При этом девушка отметила, что употребляет только безопасные таблетки, которые не были тестированы на животных:

«Я беру 2 штуки таблеток по ночам, когда мне нужна небольшая помощь, чтобы заснуть #ad 😴 Они веганские, без жестокого обращения над животными и клинически доказаны! Эти жевательные конфеты с фиолетовым медведем - больше, чем просто мелатонин❤️», - подчеркнула девушка.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Представьте себе, что вы зарабатываете около миллиона долларов, просто разместив такое объявление omg 😍», «Нет, ты не ври, так не бывает. Вредно, но сладко?», «Ты чертовски хорошо знаешь, что ты не принимаешь эти витамины 💀», «Не пытайтесь съесть кусочки яблок перед сном, не пытайтесь есть эти таблетки», «Как красиваааааа, вы пленяете этим стилем😍😍», «Боже, травишь себя таблетками?».

Также популярная модель любит веселиться с подругами, устраивать съемки на отдыхе и удивлять домашними кадрами в неожиданных образах после смены имиджа. Девушка любит также хвастаться модными платьями во время вечеринки.

В этот раз Кайли решила поделиться фото, сделанным во время отдыха. Девушка предстала в нюдовом бикини с аккуратными кольцами вместо завязок на бедрах.

Длинные и светлые локоны девушки были распущены, сама модель соблазнительно склонилась перед камерой и приподняла волосы для большей пикантости.

«Выглядишь так хорошо, когда наклоняешься. Смотрите в глаза! 💭💭», «Я хочу этот комплект бикини», Волшебная русалочка😍😍😍🔥🔥🔥», «Я бы надела это», «Очень романтичная детка💚💚❤», «Делает фото с каждым днем горячее», «люблю тебя, Кайли ❤️», «Черт бы тебя побрал 🍑🍒, «Что за игры вы здесь устроили, вау️❤️», - пишут восхищенные фанаты.

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