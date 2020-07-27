Шанувальники розтягнули серіал "Свати" на цитати, особливо людям сподобалася парочка Івана і Валюхи Будько у виконанні Федора Добронравова і Тетяни Кравченко

Як передає Politeka.net, на фан-сторінці Кравченко в Instagram опублікували один із самих забавних моментів "Сватів".

На кадрах засмучена Валюха різко відповідає: «Ой, та засохні» після того, як він програв майже 2,5 тисячі рублів.

Фанати, які вже зачекалися виходу нового сезону серіалу, ради згадати улюблені моменти.

«Шедевр», «А її дуель поглядами», «Обожнюю дивитися на ваші відносини», «Ви такі класні!!!», - пишуть в коментарях, захоплюючись грою акторів.

Нагадаємо, знімати «Свати 7» почали в 2019 році під Мінськом, проте все застопорилося через пандемію.

Зазначимо, зупинка в роботі над серіалом засмутила не тільки фанатів, які з нетерпінням чекають нового сезону, але і артистів.

Так, Тетяна Кравченко, яка зіграла Валюху Будьків, зізналася, що перенесла припинення зйомок нелегко.

«Поки знімалася в «Сватах», жила динамічною життям, наповненим сенсом, готувалася до кожного сезону, до кожного знімального дня. А коли все закінчилося, було відчуття, що життя зупинилося. Трапилася навіть невелика депресія, але допоміг мені справитися з нею театр», - розповідала раніше Кравченко.

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