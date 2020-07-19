Пользователи обсуждают внешность любимой актрисы Татьяны Кравченко, сыгравшей Валюху Будько в сериале "Сваты"
Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 66-летней артистки в Инстаграм опубликовали любопытный коллаж. Слева на фото представлена Кравченко, когда "Сватов" только начинали снимать, то есть в 2008-м, а справа - кадр из последнего, 7-го сезона, над которым начались работы в этом году.
"Как считаете, изменилась? ❤️😍", - говорится в сообщении.
Поклонники кинулись отвечать на вопрос, отмечая, что актриса, видимо, знает секрет вечной молодости.
"В любом наряде... Танечка... Вы хороша!!!"
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"Красота вечна! Танечка, вы наверное спите в холодильнике?"
"Молодая как всегда😍"
"Только в лучшую сторону.❤️😘"
"На вас приятно смотреть, красавица👍"
"Похорошела👍👍"
"Похудели чуток"
"Похудела..., но все равно хороша!!!!!"
"Да, изменились. Стали старше. А так хороши!"
Ранее мы сообщали, взъерошенная Кравченко взбудоражила сеть одним фото. Актриса предстала с несколько растрепанной прической, но неизменной красной помадой на губах и лучезарной улыбкой. Татьяна показала себя в синем свитере и тонком шарфике на шее сиреневого оттенка.
Подпись к фото гласила: "Всем доброго утра )) ❤️😍"
"Самая душевная и обаятельная актриса"; "Доброе утро дорогая, любимица народа. 👍❤️"; "Танюша и тебе доброго утра в хату ❤️👏"; "Обожаю свою землячку, чудесная актриса, милая, непосредственная, просто простая женщина, на экране, как в жизни! Успехов!❤️"; "Очень приятная женщина!", - отреагировали в комментариях.
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