Пользователи обсуждают внешность любимой актрисы Татьяны Кравченко, сыгравшей Валюху Будько в сериале "Сваты"

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 66-летней артистки в Инстаграм опубликовали любопытный коллаж. Слева на фото представлена Кравченко, когда "Сватов" только начинали снимать, то есть в 2008-м, а справа - кадр из последнего, 7-го сезона, над которым начались работы в этом году.

"Как считаете, изменилась? ❤️😍", - говорится в сообщении.

Поклонники кинулись отвечать на вопрос, отмечая, что актриса, видимо, знает секрет вечной молодости.

"В любом наряде... Танечка... Вы хороша!!!"

"Красота вечна! Танечка, вы наверное спите в холодильнике?"

"Молодая как всегда😍"

"Только в лучшую сторону.❤️😘"

"На вас приятно смотреть, красавица👍"

"Похорошела👍👍"

"Похудели чуток"

"Похудела..., но все равно хороша!!!!!"

"Да, изменились. Стали старше. А так хороши!"

Ранее мы сообщали, взъерошенная Кравченко взбудоражила сеть одним фото. Актриса предстала с несколько растрепанной прической, но неизменной красной помадой на губах и лучезарной улыбкой. Татьяна показала себя в синем свитере и тонком шарфике на шее сиреневого оттенка.

Подпись к фото гласила: "Всем доброго утра )) ❤️😍"

"Самая душевная и обаятельная актриса"; "Доброе утро дорогая, любимица народа. 👍❤️"; "Танюша и тебе доброго утра в хату ❤️👏"; "Обожаю свою землячку, чудесная актриса, милая, непосредственная, просто простая женщина, на экране, как в жизни! Успехов!❤️"; "Очень приятная женщина!", - отреагировали в комментариях.

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