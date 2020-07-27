Відома українська модель з 9-м розміром грудей Інна Горячківська посвітила своїми формами, порадувавши шанувальників

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Горячківська показала відео. Модель зображена в смугастому ліфчику, який ледь утримує її неймовірно об'ємний бюст. (Щоб посмготреть відео - проскролльте вниз)

У ролику модель розповіла про своє захоплення велопрогулками.

«Я просто захотіла кататися на чому-небудь, і це був перший мій транспорт», - сказала вона.

Пишногруда модель просто звела з розуму фоловерів своїм виглядом.

«Про Боже мій, вони величезні, дитинко», «Ти так добре виглядаєш», «Це гаряче», «Круті кулі», «Ісус Крістос!», «Як вони концентруються на вашому обличчі. Найскладніше зробити», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, в 2019 році Інна Горячківська з дев'ятим розміром грудей стала Міс України в категорії пишних моделей.

Її параметри: зріст 165 см, об'єм грудей 130 см, талії - 110 см, стегон - 130 см, вага 95 кг

Дівчина закінчила Київський національний університет культури і мистецтв, де здобула освіту в сфері акторської майстерності.

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