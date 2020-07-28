Знаменита бразильська модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, порадувала фанатів

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, вразила жаркими кадрами в незвичайному образі, повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соцмережі.

Модель, яка не соромиться показувати свої форми, вирішила надати їм пікантності новим чином. Кортес знялася в окулярах і з книгами.

На фото Сьюзі показала себе у джинсовому піджаку і шкіряних чоботях. Красуня вирішила обійтися без штанів, тому залишилася в одних білих стрінгах. Модель позувала вбібліотеці топлес.

«Я хочу, щоб ти читала кожну ніч... рядок за рядком, пробіл за пропуском», - пишуть в коментарях захоплені користувачі Мережі.

Нагадаємо, після перемоги в конкурсі Міс Бум Бум титулована «найсексуальніша попа» стала ще популярнішою, кількість передплатників миттєво збільшилася. тепер підтримує інтерес до власної персони жаркими кадрами, а також намагається тримати тіло у формі, заради популярності в майбутньому.

Після перемоги на конкурсі Сьюзі обсипали пропозиціями про зйомки популярні журнали, в тому числі модель прикрасила сторінки Playboy.

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