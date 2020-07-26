Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, показала, как зажигает во время очередного челленджа

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, показала, как выполняет необычный челлендж для приложения "Тик-Ток". Как известно, на данной молодежной платформе все делятся оригинальными роликами с собой в главной роли, выполняют различные танцевальные связки под трендовую музыку или организовывают собственные челленджи. Сьюзи также не стала исключением, сообщает Politeka.net.

Решив позаниматься, Кортез совместила занятие с необычным челленджем под музыку- выполнила отжмания, совместив их с танцами и подчеркнув в очердной раз свои аппетитные формы. Фигура модели в коротких шортиках совсем не прикрывала ягодицы.

Сьюзи не только не стесняется своего тела, но и всячески показывает его в белье, купальниках и жарких кадрах в одних кружевах. Выполненные упражнения на видео немало заинтриговали фанатов:

«Следуй за мной», - написала Сьюзи под постом.

Вот что ответили пользователи:

«Что за бунтарка?🔥💪🏽🔥💪🏽», Вот так дерзкая малышка😮😮😛😍😍❤️💋💋», Бесконечные ножки👏😍», «Crack🔥🔥🔥👏❤️», «Как же здесь много огня🔥🔥🔥», «Мм, почему так вкусно?😋😋😋», «Прекрасный вид и горячие булочки», «Пользователь не найден для tiktok», «богиня, шорты сейчас треснут», «Красивая 😍😍😍😍😘😘💪👌👌», «Мой Amoooooor 😍🍑», «Прекрасная тренировка и ты такая милая pretty».

Также хозяйка самых красивых ягодиц, показала, как проводит время в тренажерном зале. На фото Сьюзи стоит в белье из кожаных веревочек, держась руками за тренажер. Красотка дополнила образ кроссовками и черными носками.

Кортес развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя ее во всей красе, ведь трусиков не видно при таком ракурсе. Волосы звезда оставила распущенными, а сама повернулась в сторону камеры.

"Доброе утро. Настроение для фитнеса", - написала Сьюзи.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Прекрасное доброе утро", "Доброе утро, красавица", "Я так тебя люблю", "Невероятно великолепная детка", "Красивый мой ребенок", "Ох, мамочка!".

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