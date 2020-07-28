34-річна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова похвалилася знімком в компанії подуг
Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram.
«Одного разу ввечері», - коротко вона підписала знімок.
На знімку Буза позує поруч з концертним директором, піарницею, менеджером Уляною Почеко, яку всі в реп-тусовці знають як Уляну Банану, а також російською актрисою театру і кіно Наталія Рудова.
Дівчата притискаються один до одного і посміхаються.
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«Красуні», «Які красуні», "Три дівиці вечеркомсобрались до подруги в будинок: погортали каталог, пили колу, коньячок. Разомлели, розмріялися, потихеньку розбовталися…", «Які гарні 😍😍», «Три красуні», «Красуні, клас», «Три сильні характером, дівчата, жінки🙌🏻 Спасибі, що живите енергією нас», «Красуні ♥️♥️♥️♥️ що тут сказати», «Шикарне фото», «Які милі», - засипали коментарями фото в мережі.
«Лайк» знімку поставила і співачка Лоліта Мілявська.
Нагадаємо, скандальна Бузова без сорому і штанів вплинула п'ятою точкою на вулиці: наряд нічого не приховав.
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