Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала истощенную фигуру, заявив при этом, что она "жирная"

Так, на своей странице в социальной сети Инстаграм девушка показала необычный ролик, связанный с темой лишнего веса. После выхода из карантина все беспокоились о том, что сильно поправились, Ольга также не могла остаться в стороне данной темы, передает Politeka.net.

Оставшись в одном черном белье, звезда стоит рядом с цветами, а потом не своим голосом просит ее сфотографировать в этих же цветах только так, чтобы она не выглядела "жирной". Оператор поднимает камеру выше и выше, однако в итоге все равно констатирует, что та "жирная". В ответ Бузова кипит от досады, сотрясая руками и якобы психуя.

«На сколько поправились за время карантина? 🐷😂😂😂», - пишет Ольга под новым постом.

Пользователи сети тут же поспешили ответить:

«Мне одному кажется что Бузова наоборот похудела», «Это не про тебя», «Ты просто крутая и ненадо худеть тебе», «Эта шапка на тебе просто песня! Череп в 2 раза больше», «Говорит что жирная, а у самой ребра торчат, выдохни уж, а то задохнёшься», «Зачем вы снемаете видио в нижнем белье? Вы уже давно не девочка! Господи🤦‍♂️🤦‍♀️», «Ты Коряга старая, а не жирная 😝», Ой поправились 😆 мы ... Вы как всегда идеальна», «Где там жир ? 😂».

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Ролик начинается с того, что Бузова в черных туфлях на внушительном каблуке сидит на стуле, широко расставив ноги. При этом красный пиджак, который висит на спинке стула, скрывает все тело, кроме ног и голых плечей, поэтому многие подумали, что Бузова раздета.

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