Популярна актриса Христина Асмус похвалилася ідеальною фігурою відразу в декількох яскравих нарядах

Як відомо, Христина дуже багато працює над собою і ніколи не дає собі розслабитися. Завдяки різним дієтам, зірка живиться вкрай різноманітно. Обідає актриса завжди без хліба, кілька років тому вона виключила зі свого раціону і хліб і борошняні вироби. Схоже, її секрети краси дуже цікавлять фанатів, адже під кожним жарким фото дівчини можна знайти сотні коментарів з проханнями розповісти про її режим дня.

Як виявилося, дівчина не відмовляє собі в шоколаді і мороженому, ці калорійні солодощі, здавалося б повинні збільшити вагу, проте цього не відбувається. Як вважає сама Христина, головне дотримати норму. Раніше Христина розповіла, що насправді дуже швидко поправляється. Щоб залишатися в гарній формі, вона дотримується дієти і не перестає тренуватися. Представляємо вашій увазі топ образів Асмус, подчеркнувших її струнку фігуру.

Для того, щоб чудово виглядати, Христина дотримується певних правил. Слідувати їм вона звикла давно, адже коли вага прийшов в норму, залишилося лише закріплювати результат.

Христина не вечеряє калорійно, овочеві і фруктові пюре допомагають не набрати зайві кілограми, але в той же час дозволяють уникнути слабкості, яка характерна при дотриманні жорстких дієт.

Також актриса не їсть борошняне, лише іноді дозволяє собі шоколад або морозиво. Овочі, зелень, злаки, фрукти, нежирне м'ясо і риба складають більшу частину раціону Христини.

При цьому дівчина не їсть смажене, воліючи робити страви на пару або тушкувати. Також дівчина віддає перевагу не тільки правильно харчуватися, але і тримати баланс води в нормі, що вкрай важливо.

Актриса вживає не менше двох літрів води в добу. Вона повністю відмовилася від кави і лимонаду, соків у пакетиках та алкогольних напоїв.

Також Христина Асмус показала комічний момент зі зйомок. На викладених кадрах Христина Асмус в розкішному чорному платті, під яким очевидно немає бюстгальтера, йде по коридору, але раптово падає, підвернувши ногу. Акторка показала великим планом свою особу, яка щосили намагається зберегти незворушний вираз разом з гідним виглядом.

"Головне не падати духом! 😂😂😂", - наголосила Христина Асмус в описі.

Деякі користувачі соціальної мережі всерйоз занепокоїлися станом знаменитості після неприємного випадку, але багато хто сприйняв ситуацію з гумором:

"Ніжка ціла? Не пошкодила?"; "Як же це граціозно - твоя хода🌺; "Класне плаття 👌"; "Я за вас боюся! Будьте акуратніше"; "Правильно, а якщо і впала,то з видом «так і задумано!!!»😁👏🏻"; "Ох,так ніжку вивернула😱. Бережіть себе☺️🌹🌹🌹"; "Навіть падаєш красиво"; "Яка зухвала 😉👌 пощастило Бульдогу😎👍".

Нагадаємо, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот: «Розлучився заради цієї…».

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