Українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру бюста, блиснула гордістю в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Нарешті 😇 море я до тебе їду», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кузнєцова позує в екстремальному купальнику, який, здається, ледь витримує розкішні принади знаменитості. Доповнювали образ дівчини елегантні сережки й обруч з котячими вушками.

«Кров з молоком», «неймовірний вигляд», «яка розкішна краса! Краса», «я не можу надивитися на це фото», — пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська модель Міла Кузнєцова, яка має 13-м розміром грудей, показала неосяжні принади в сукню з декольте.

«Чіткий погляд, залізні нерви, гарне вбрання, корисні думки, посмішка стерви, оченята тигриці ---- повинні бути у кожної… мудрої дівчини», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кузнєцова позує в сукні з екстремальним декольте, ефектно демонструючи головну гордість.

«Красу!», «магічний вид», «така гаряча і красива», «виглядаєш дуже гарно», «вау, а ти красуня», «ось це вони величезні у тебе», —пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром грудей виставила напоказ неприкриті булочки.

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром грудей показала з кущів безсоромне декольте.

Також Politeka повідомляла, що українка з 13 розміром бюста ледь не розгубила гордість, поки танцювала.