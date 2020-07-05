31-летняя украинская модель Мила Кузнецова, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019, известная своим 13-м размером бюста, взбудоражила публику горячими движениями

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором похвасталась необъятными "холмами" в красном платье с невообразимо откровенным декольте (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Знойная блондинка плавно потанцевала под песню "Вечериночка" Веры Брежневой и Monatik, страстно виляя бедрами. Красотка еле удержала "прытких подружек" в платье, пока двигалась.

Мила распустила волосы, надев на голову черный массивный обруч. Лук дополнили большие серьги-спиральки. Кроме того модель обработала кадры в редакторе, добавив немного "блесток".

"Солнечный день, солнечное настроение, солнечная девушка💛🧡💜", - подписала кадры Кузнецова.

За считанные минуты пользователи успели прокомментировать: "Потряси этим 😍😍😍😍😍"; "Жаркие танцы".

Ранее мы сообщали, Кузнецова изумила ярким фото, на котором позировала в мини-платье рядом с гигантским плюшевым медведем. Девушка обрадовала фанатов фантастическими формами, блеснув не только бюстом, но и аппетитными ножками.

«Все мы в душе дети!🤪🤣🤗💚💜», - коротко говорится в сообщении.

Также в подписи Кузнецова процитировала стихотворение про «Мишку косолапого».

«Еще немного и выпадут, Мила», «вау, это очень мило», «это очень счастливый медведь», «супер выглядишь», «какой мишка классный 😇Я люблю мягкие игрушки🤗», «какая же ты красивая, слов нет», - отреагировали поклонники.

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

Как сообщала Politeka, Мила Кузнецова разделась и выставила гордость в необычной позе: "Формы просто огонь".