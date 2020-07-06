31-летняя украинская модель Мила Кузнецова, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019, известная своим 13-м размером бюста, разгорячила публику внешним видом и размышлениями о лете

Как передает Рoliteka.net, пышногрудая красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на фоне зеленых зарослей.

Так, Мила в зеленом платье с будоражащей зоной декольте стояла перед кустом с красными цветами, положив руки на пояс. Естественно, все внимание на впечатляющих размеров бюст красотки, который та без тени смущения демонстрирует.

Кузнецова с легкой улыбкой дерзко посмотрела в сторону.

Девушка поразмышляла в подписи к этому сочному снимку о том, что значит лето для украинцев:

"Не зря говорят, что лето - это маленькая жизнь. Я сегодня задумалась над тем, какую важную роль играет лето в сознании людей. Например, почти всегда ремонт домов/квартир/балконов/дач, мы начинаем именно летом. Летом мы уезжаем за границу, на море, к родственникам. Отпуски берем тоже преимущественно летом. Мы строим много планов на три летних месяца. Мы ждем лета, чтобы начать новую жизнь или обновить старую... Мы сожалеем, когда на календаре уже 20-е числа августа, о том, что лето скоро закончится. Лето представляется нам праздником жизни, со взрывом ярких и положительных эмоций. Вот такая маленькая жизнь...".

Пользователи согласились с моделью, засыпав ее комплиментами:

"Лето-подзарядка для нас😊😍"

"Вау красивая 😘"

"так где фото в купальнике? надо уже раздеваться потихоньку"

"Убийственная 😍"

"Отлично выглядите 💥💥💥"

"Очень красивая девушка ❤️😍"

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

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