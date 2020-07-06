31-летняя украинская модель Мила Кузнецова, участница конкурса Miss Universe Plus Size-2019, известная своим 13-м размером бюста, вызвала небывалый ажиотаж вкусными фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых показала, как балует себя огромными бургерами.

Девушка продемонстрировала ничем неприкрытые аппетитные булочки, сочные котлетки и расплавившийся сыр, вызывая приступы зависти вперемешку с волной дикого голода у своих поклонников.

"Самый вкусный бургер Киева🍔 Как вы все знаете я очень люблю покушать)) И я нашла в центре Киева очень приличный и нестандартный ресторан где можно покушать вкуснейший рис, лапшу и главное - бургер XL... да-да... Очень креативно и необычно - в помещении стоит фургончик с вкусняшками, уютный интерьер и в такую жару приятная прохлада... ммм... и еще вкуснейшие морсы из облепихи, малины и смородины 🍋", - подписала кадры Кузнецова.

Пост собрал уйму комментариев, пользователи не удержались:

"твои груди уже как гамбургеры"

"От такой пищи, пузико может соревноваться с цицарами, по быстроте роста😂😂😂"

"Аппетитные бургеры😍"

"Даа, обожаю эти бургеры, они реально самые вкусные🔥"

Ранее мы сообщали, Мила потрясла фото в зеленом платье с будоражащей зоной декольте. Девушка для пущего эффекта позировала прядом с кустом с красными цветами, положив руки на пояс. Естественно, все внимание было на впечатляющих размеров бюст красотки, который та без тени смущения демонстрирует.

Модель поразмышляла в подписи к этому сочному снимку о том, что значит лето для украинцев: "Лето представляется нам праздником жизни, со взрывом ярких и положительных эмоций. Вот такая маленькая жизнь..."

Напомним, что украинка с 13-м размером пошалила посреди поля в одном белье.

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