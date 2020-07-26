Популярна українська телеведуча і модель Катя Осадча похвалилася ідеальним тілом під час відпочинку на яхті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Щасливі моменти літа 2020», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Осадча позує на яхті, демонструючи чудову фігуру в крихітних шорах і футболці. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Гарний краєвид», «якась худа», «Волочкова "відпочиває"👍, нехай вона візьме у Вас, Катя, майстер-клас, фото як зробити так, щоб і ноги довгі показати й щоб очей дивиться радів)», «красоточка», «ноги супер. Модель», «боже, ці ноги», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що телеведуча Катя Осадча знайшла альтернативу дорогому закордонному відпочинку у рідній Україні.

Зірка екрану опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram кілька знімків, на яких зображений її відпочинок в заміському спа-комплексі у Львівській області.

На фотографіях телеведуча продемонструвала розкішний вигляд з вікон кімнати на гори, показала, як катається на велосипеді в білому легкому платті, і капелюшку-канотьє. На одному з кадрів Осадча підняла поділ сукні й робить селфі.

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