Украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала идеальную фигуру во время речной прогулки

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала кадры семейного отдыха на своей странице в Instagram.

Судя по снимкам, Екатерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном отправилась кататься по Днепру у берегов Киева. Для прогулки ведущая нарядилась в обтягивающий черно-белый купальник. Образ довершили черные очки и волосы, собранные в хвост.

На одной из фотографий Катя Осадчая со счастливой улыбкой позирует на носу катера, который остановился посреди реки. Она смотрит вдаль, опершись рукой о перила, демонстрируя прекрасную фигуру и физическую форму.

"Лето - время фотографий в купальнике 😂 летом, короткие поездки на море в июне били подзарядкой и предвкушением предстоящего отпуска", - поделилась эмоциями знаменитость. - "В этом году все иначе, но не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужины, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи. Будь здоровы!", - написала Осадчая.

На еще одном снимке запечатлены Юрий Горбунов вместе с их сыном Иваном. Знаменитый ведущий отвернулся от камеры и увлеченно показывает мальчику на что-то за кадром.

Пользователи социальной сети бурно отреагировали на пост и оставили много комментариев:

"А где Юрины фото в купальнике?"; "Как красиво) взаимно и Вам) хорошего отдыха 🔥"; "Какой красивый Днепр"; "Красивое фото".

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