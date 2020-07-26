Популярная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая похвасталась идеальным телом во время отдыха на яхте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Счастливые моменты лета 2020», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Осадчая позирует на яхте, демонстрируя изумительную фигуру в крохотных шорах и футболке. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«красивый пейзаж», «какая-то худая», «Волочкова "отдыхает"👍, пусть она возьмет у Вас, Катя, мастерклас, как фото сделать так, чтобы и ноги длинные показать и чтобы глаз смотрящего радовался)», «красоточка», «ноги супер. Модель», «боже, эти ноги», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что телеведущая Катя Осадчая нашла альтернативу дорогому заграничному отдыху в родной Украине.

Звезда экрана опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм несколько снимков, на которых запечатлен ее отдых в загородном спа-комплексе во Львовской области.

На фотографиях телеведущая продемонстрировала роскошный вид из окон номера на горы, показала, как катается на велосипеде в белом легком платье и шляпке-канотье. На одном из кадров Осадчая приподняла подол платья и делает селфи.

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