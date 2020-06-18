Украинская телеведущая Катя Осадчая появилась в роскошном блестящем платье и шляпке

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с вечеринки или съемок, передает Politeka.net. Осадчая выбрала очень красивое и необычное платье. Она спустила его с плеч, сделав акцент на декольте. А длина платья позволила сделать акцент на стройных ножках ведущей, которая раньше была моделью. Девушка широко улыбалась и позировала на камеру.

«Планы на лето? Работать в новых условиях и надеяться на лучшее) берегите себя и близких», - подписала фото телеведущая.

За час пост Осадчей собрал почти 9 тысяч лайков. Не сдержались и оставили лайк под фото ведущей Ирина Билык, Екатерина Кухар, Даша Астафьева и другие звезды. Поклонники оставили в комментариях массу отзывов, как хороших, так и плохих.

«Откуда у вас столько денег на шикарный дом, на машину, и все остальное, богатые родители были?», «Вы здесь такая красавица, без комментариев», «Красотка», «А ноги, а ноги, а ноги, ноги, ноги...Такие ноги-ноги, даются лишь немногим!», «Катя, Вы невероятно красивая! Я Вами восхищаюсь!», «Такая веселая и энергичная)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Катя Осадчая отправилась кататься на яхте по Днепру. Босоногая и счастливая Катя позировала на носу судна.

Напомним, что дерзкая Осадчая напугала видом с черными глазами, сеть кипит: «Завязывайте с…».

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