Телеведущая Катя Осадчая нашла альтернативу дорогому заграничному отдыху в родной Украине
Звезда экрана опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм несколько снимков, на которых запечатлен ее отдых в загородном спа-комплексе во Львовской области, передает Politeka.net.
На фотографиях телеведущая продемонстрировала роскошный вид из окон номера на горы, показала, как катается на велосипеде в белом легком платье и шляпке-канотье. На одном из кадров Осадчая приподняла подол платья и делает селфи.
При этом выглядит Катя очень довольной и расслабленной.
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«Выходной – всегда хорошая идея😇», – подписала снимки звезда.
Поехала на отдых она одна или с семьей, неизвестно, поскольку кроме нее, на снимках больше никого из семьи нет.
Ранее мы рассказывали, что украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов трогательно поздравил жену Екатерину Осадчую с 15-летием ее программы «Світське життя».
Он поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанным во время вечеринки по случаю годовщины телешоу. Артист поцеловал жену прямо в губы, не стесняясь камер.
«Ми ми ми!! Поздравляю тебя любимая с 15 летием «Світського життя!!» Люблю и горжусь тобой!», - тепло подписал фото Юрий.
Мы также писали, что Осадчая показала летний образ и поздравила всех украинцев с Днем Конституции. На фото Катя показывала себя в бело-голубом платье с приличным декольте и без белья. Красотка решила оставить волосы распущенными и смотрела на камеру, демонстрируя легкий макияж и венок, который был на голове.
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