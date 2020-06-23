От такой красоты нельзя оторвать взгляд

Украинская телеведущая Катя Осадчая похвасталась идеальным телом в одном купальнике во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Речные заплывы, пока море не заслужили», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Осадчая позирует в крохотном купальнике, демонстрируя невероятную естественную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Заслужили вы на все!», «повезло Юрке!», «просто бомба!», «Вы как всегда – грациозны и прекрасны», «думаю, тут тоже не плохо», - пишут они.

До этого сообщалось, что украинская телеведущая Екатерина Осадчая показала идеальную фигуру во время речной прогулки.

Знаменитость опубликовала кадры семейного отдыха на своей странице в Instagram.

Судя по снимкам, Екатерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым и маленьким сыном Иваном отправилась кататься по Днепру у берегов Киева. Для прогулки ведущая нарядилась в обтягивающий черно-белый купальник. Образ довершили черные очки и волосы, собранные в хвост.

На одной из фотографий Катя Осадчая со счастливой улыбкой позирует на носу катера, который остановился посреди реки. Она смотрит вдаль, опершись рукой о перила, демонстрируя прекрасную фигуру и физическую форму.

Напомним, что Осадчая без макияжа и в обнимку с Горбуновым показала, как выглядят в обычной жизни: "Супер".

А еще Politeka писала, что Осадчая огорошила новым нарядом, звезду просто не узнать: "Дорофеева, снимай очки".

Также Politeka сообщала, что Юрий Горбунов в «Квартал 95» показал, чем соблазняет жену: «А Осадчая это видела?».