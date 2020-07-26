Ведуча проєкту «Топмодель по-українськи» Алла Костромічова похвалилася розкішною фігурою в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Слідкуйте за нашими учасницями? Вже знаєте, хто у 20-ці СТМПУ?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Костромічова позує в яскравому червоному платті з екстремальним вирізом, ефектно оголюючи розкішні принади. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Шикарна», «обожнюю тебе», «боже, від вух просто ноги», «неймовірний вигляд», «боже, до чого ж гарна. Слів немає», — пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що провідна «Топмодель по-українськи» Алла Костромічова постала в неймовірно стильному образі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала фото обкладинки номера української версії міжнародного журналу про моду Harper's Bazaar.

В кадрі Костромічова позує в стильному блакитному костюмі українського бренду CHAKSHYN, який створює жіночий одяг з елементами чоловічого гардеробу, і такого ж кольору сорочці. Дівчина сидить у світлому кріслі, яке пливе по озеру, з босими ногами.

При цьому стилісти підкреслили вилиці моделі, а її гострий виразний погляд надав знімку елітарність і строгість. Довге волосся красуні зачесане назад.

Нагадаємо, ведуча «Топмодель по-українськи» в крихітному бікіні осоромилася за подруги.

А ще Politeka писала, що ведуча "Топмодель по-українськи" показала ідеальні вигини перед дзеркалом.

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