Українська виконавиця Настя Каменських блиснула нереальною красою під час відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Під пальмами», — коротко йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Каменських позує на пляжі, стоячи під пальмою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Крутишка», «Така справжня», «неймовірний вигляд. Дивитися одне насолоду», «ти дійсно кльова. Справжня. Ти приклад і мотиватор для багатьох жінок, і не тільки з України», — пишуть вони.

До цього повідомлялося, що легендарна українська співачка Настя Каменських блиснула розкішною фігурою в мініспідниці.

Пікантне відео з'явилося в Каменських в Instagram. Красуня прогулювалася на вулиці. Вона одягла коротку чорну спідницю, футболку з креативним малюнком, а зверху накинула накидку. Співачка красиво крокувала по дорозі, демонструючи публіці свої розкішні ніжки. Уповільнений ефект і музика додали пікантності відео. Вийшло справжнє шоу для перехожих.

За годину пост Каменських подивилися понад 150 тисяч осіб. Оцінила відео навіть співачка Оля Полякова, яка залишила коментар під постом. Шанувальники стали робити Насті компліменти.

Нагадаємо, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя: "Зради, пластику і зіркова хвороба".

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