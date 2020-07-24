Популярная певица Настя Каменских сверкнула идеальной фигуркой в купальнике
На своей странице в Инстаграм красотка поделилась фотографией, сделанной на восходе солнца, передает Politeka.net. Настя стояла в невероятно красивом купальнике возле бассейна. По всей видимости, певица только готовилась к заплыву, так как ее молодое упругое тело было сухим.
Красотка подняла руки, чтобы поклонники могли во всей красе рассмотреть ее невероятную фигуру. Каменских решила обсудить с поклонниками свои хиты.
«Любимые, хочу узнать о вас немножко больше. А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен?», - спросила Каменских.
В комментариях певице стали оставлять отзыв о ее песнях. Не забыли оставить комплименты и ее внешности. За час пост собрал более 50 тысяч лайков. Не выдержала и оценила фото телеведущая Леся Никитюк.
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«Очень атмосферная», «Красотуля», «Супер», «О, как похудела, молодец», «Фигура просто огонь», «Я люблю тебя Каменских. Ты лучшая!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Настя Каменских и Потап записали совместное видео с переодеванием. Певица переодела Потапа в свое платье, а сама надела мужской костюм. Парочка позировала возле зеркала в смешных нарядах.
Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».
А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".