Популярная певица Настя Каменских сверкнула идеальной фигуркой в купальнике

На своей странице в Инстаграм красотка поделилась фотографией, сделанной на восходе солнца, передает Politeka.net. Настя стояла в невероятно красивом купальнике возле бассейна. По всей видимости, певица только готовилась к заплыву, так как ее молодое упругое тело было сухим.

Красотка подняла руки, чтобы поклонники могли во всей красе рассмотреть ее невероятную фигуру. Каменских решила обсудить с поклонниками свои хиты.

«Любимые, хочу узнать о вас немножко больше. А расскажите-ка, какая именно ты из моих песен?», - спросила Каменских.

В комментариях певице стали оставлять отзыв о ее песнях. Не забыли оставить комплименты и ее внешности. За час пост собрал более 50 тысяч лайков. Не выдержала и оценила фото телеведущая Леся Никитюк.

«Очень атмосферная», «Красотуля», «Супер», «О, как похудела, молодец», «Фигура просто огонь», «Я люблю тебя Каменских. Ты лучшая!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских и Потап записали совместное видео с переодеванием. Певица переодела Потапа в свое платье, а сама надела мужской костюм. Парочка позировала возле зеркала в смешных нарядах.

Напомним, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

А еще Politeka писала, что счастливая Каменских в тонком белом платье поделилась важной новостью: "Наконец-то! Дождались...".

Также Politeka сообщала, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".