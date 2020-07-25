Украинская певица Настя Каменских сверкнула роскошной фигурой в мини юбке

Как передает Politeka.net, пикантное видео появилось у Каменских в Инстаграм. Красотка прогуливалась на улице. Она надела короткую черную юбку, футболку с креативным рисунком, а сверху набросила накидку. Певица красиво вышагивала по дороге, демонстрируя публике свои роскошные ножки. Замедленный эффект и музыка добавили пикантности видео. Получилось настоящее шоу для прохожих.

За час пост Каменских посмотрели более 150 тысяч человек. Оценила видео даже певица Оля Полякова, которая оставила комментарий под постом. Поклонники стали делать Насте комплименты.

«Красивая нимагу», «Какие мышцы на ножках», «Ну не Сальма Хаек», «Огонь», «Кайфовая», «Красотка», «Настенька ты для нас пример. Знай это красотка», «Куколка», «Космос», «Даааа Потапу повезло», - пишут пользователи сети.

Напомним, что накануне вечером в сети появилось интервью Потапа с Машей Ефросининой, в котором он откровенно рассказал о ссорах с Каменских.

Ранее мы писали, что недавно Настя Каменских поделилась стильным фото, рассказав о шоу ко Дню Независимости Украины, в котором она будет участвовать.

«Готовим для вас кое-что невероятное! Вы сможете увидеть это уже 24 августа», - сообщила звезда.

Напомним, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".

А еще Politeka писала, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

Также Politeka сообщала, что роскошная Каменских пленила упругим телом на восходе солнца, Никитюк не выдержала: «О, как похудела».