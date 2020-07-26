Украинская исполнительница Настя Каменских сверкнула нереальной красотой во время отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Под пальмами», — коротко говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Каменских позирует на пляже, стоя под пальмой. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Крутышка», «Такая настоящая», «невероятный вид. Смотреть одно наслажденье», «ты действительно клевая. Настоящая. Ты пример и мотиватор для многих женщин и не только из Украины», — пишут они.

До этого сообщалось, что легендарная украинская певица Настя Каменских сверкнула роскошной фигурой в мини-юбке.

Пикантное видео появилось у Каменских в Инстаграм. Красотка прогуливалась на улице. Она надела короткую черную юбку, футболку с креативным рисунком, а сверху набросила накидку. Певица красиво вышагивала по дороге, демонстрируя публике свои роскошные ножки. Замедленный эффект и музыка добавили пикантности видео. Получилось настоящее шоу для прохожих.

За час пост Каменских посмотрели более 150 тысяч человек. Оценила видео даже певица Оля Полякова, которая оставила комментарий под постом. Поклонники стали делать Насте комплименты.

Напомним, что Настя Каменских рассказала правду о своей жизни: "Измены, пластика и звездная болезнь".

А еще Politeka писала, что мокрая Каменских завела утренним фото в купальнике, вид впечатляет: «Фигура богини».

Также Politeka сообщала, что роскошная Каменских пленила упругим телом на восходе солнца, Никитюк не выдержала: «О, как похудела».