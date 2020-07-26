Найгарячіша учасниця шоу «Холостяк 10» Даша Ульянова вразила ідеальною розтяжкою в латексному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Я вважаю, що дуже добре, коли з роками ми починаємо боротися з тим, що нам не подобається, змінювати свій світогляд, внутрішній світ і навіть зовнішній, якщо від цього залежить наше душевне благополуччя. Будьте такими, як вам подобається, не комусь, а саме вам!» — йдеться в повідомленні.

Сама ж Ульянова стверджує, що попри свій вік, залишилася такою ж, як і була.

«Сьогодні, я Даша, мені 24, з тими ж довірливими дитячими очима, але вже із зовсім іншими думками. Сьогодні я майже навчилася любити себе і кажу: «Прощайте комплекси й образи», — підкреслюється в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ульянова позує в латексному вбранні, ефектно розстебнувши його і застигнувши в ідеальному шпагаті.

«Хороша, чортиця», «Даша, ти просто гармата», «неймовірний вигляд», «який шпагат! Заздрю», «це просто щось неймовірне. Ти дивуєш мене з кожним своїм новим знімком», — пишуть її шанувальники.

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