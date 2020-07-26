Самая горячая участница шоу «Холостяк 10» Даша Ульянова поразила идеальной растяжкой в латексном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я считаю, что очень здорово, когда с годами мы начинаем бороться с тем, что нам в себе не нравится, менять свой кругозор, внутренний мир и даже внешний, если от этого зависит наше душевное благополучие. Будьте такими, как вам нравится, не кому-то, а именно вам!» — говорится в сообщении.
Сама же Ульянова утверждает, что несмотря на свой возраст, осталась такой же, как и была.
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«Сегодня, я Даша, мне 24, с теми же доверчивыми детскими глазами, но уже с совсем другими мыслями. Сегодня я почти научилась любить себя и говорю: «Прощайте комплексы и обиды», — подчеркивается в тексте сообщения.
Уточним, что на опубликованном снимке Ульянова позирует в латексном наряде, эффектно расстегнув его и застыв в идеальном шпагате.
«Хороша, чертовка», «Даша, ты просто пушка», «невероятный вид», «какой шпагат! Завидую», «это просто что-то невероятное. Ты удивляешь меня с каждым своим новым снимком», — пишут ее поклонники.
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