Самая горячая участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком - победительница проекта Даша Ульянова блеснула своим главным достоинством

Не секрет, что Даша сильно увеличила свои губы и даже рассказала о том, что гордиться своими переменами:«Это факт. Давно хотела, чтобы они были пухлыми. Но училась в театральном университете, а там экспериментировать было запрещено. Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми».

Теперь девушка всячески подчеркивает свое достоинство, изюминку во внешности. Гимнастка также рассказывает, что еще до увеличени губ выглядела иначе - весила 67 килограмм и не нравилась себе.

Сейчас все иначе, поэтому Даша не боится показать себя и поклонники тут же реагируют на ее посты:

«В делах 😅 всем прекрасного настроения 🥰», - написала Ульянова.

Вот что ответили пользователи сети:

«Самая лучшая❤️», «Конечно 🌹🔥🔥🔥👍🔥», «Красотка🔥🔥🔥», «ох как хороша!👌🏻 🔥», «Даша что за карандаш или помада на губах? Спасибо😁», «Красотка❤️❤️», «При всем уважении но джоли отдыхает», «Нереальная Девушка!👸🏽💝», «Девчонки ждём вас в гости🔥🔥🔥», «Взаимно 🌹».

Вот уже несколько дней Даша проводит марафон для всех желающих по правильной растяжке и показывает лично топ упражнений для разминки, готовит фанатов правильно садиться на шпагат и также делится важными замечаниями. Совсем недавно также Даша представила новый ролик после разминки, показывая обещанные упражнения.

«Урок 3💪🏽 Обязательно напишите своё мнение и впечатления от сегодняшнего занятия 👇🏽 Огромное спасибо прекрасному залу . Если кого-то интересует зал в аренду или зал для занятий каратэ в Киеве, то вы знаете, куда направляться 😊💪🏽,» - написала Даша.

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