Ангел бренду Victoria’s Secret Жизель Олівейра блиснула ідеальною фігурою в облягаючому білому вбранні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує в елегантному білому вбранні без білизни, з-під якої видніється зайве. Сама модель приймає різні пози, демонструючи пружні форми та елегантну красу.

Доповнювали образ зірки ефектний макіяж і поясок на поясі. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Яка кішечка», «божественні вигини», «ось це красиві форми», «до чого ж гарна, красуня», «як ти можеш виглядати так красиво? Це взагалі законно?» — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома модель Жизель Олівейра з Victoria’s Secret показала себе в незвичайному образі, порадувавши фанатів.

На фото красуня була в босоніжках, чорній спідниці і топі. Образ Жизель доповнила стильною сумочкою, яку тримала в руках. Олівейра стояла біля стіни, а рукою потягнула за спідницю, показуючи ідеальні ніжки і роблячи знімок досить спекотним. На другому фото вже зірку знімали ближче, тому оцінити соковиті вигини можна без праці.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків і написали коментарі.

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