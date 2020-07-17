Известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в нежных тонах

На фото красотка была в розовых лосинах и топе, а образ дополнила черными очками. Жизель собрала волосы в хвост, а сама вышла гулять по Нью-Йорку. Девушка в руках держала кошелек, пока позировала перед фотографом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ношение розового костюма", - написала Жизель под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Perfection", "Безумно красивая", "Верхняя восточная сторона", "Это летняя муза, тело в сердце", "У вас есть розовое платье, очень идеально, прекрасная малышка", "Ты выглядишь прекрасно, как ангел. Невинный и идеальный. У тебя очаровательная красота. Ты великолепна", " воплощение красоты лежит в вашей фигуре", "Йога тренирует фигуру на дамах", "Ты убиваешь взглядом".

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Модель кружилась перед камерой, чтобы запечатлеть самые красивые места своего тела.

Игривая красотка расстегнула кофточку и сверкнула необычным бельем, напоминающем скорее железные полукольца от лифчика. При этом небольшая грудь была полностью обнажена.

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