Ангел бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула идеальной фигурой в облегающем белом наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в элегантном белом наряде без белья, из-под которого виднеется лишнее. Сама модель принимает разные позы, демонстрируя упругие формы и элегантную красоту.

Дополняли образ звезды эффектный макияж и поясок на поясе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«Какая кошечка», «божественные изгибы», «вот это красивые формы», «до чего же хороша, красотка», «как ты можешь выглядеть так красиво? Это вообще законно?» — пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе, порадовав фанатов.

На фото красотка была в босоножках, черной юбке и топе. Образ Жизель дополнила стильной сумочкой, которую держала в руках. Оливейра стояла у стены, а рукой потянула за юбку, показывая идеальные ножки и делая снимок довольно жарким. На втором фото уже звезду снимали ближе, поэтому оценить сочные изгибы можно без труда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии.

Напомним, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret очаровала позами в эффектном мини

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра из Victoria’s Secret очаровала натуральной красотой в коротком топе

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра из Victoria’s Secret вышла на прогулку в лосинах до пупка