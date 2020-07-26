Ангел бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула идеальной фигурой в облегающем белом наряде без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует в элегантном белом наряде без белья, из-под которого виднеется лишнее. Сама модель принимает разные позы, демонстрируя упругие формы и элегантную красоту.
Дополняли образ звезды эффектный макияж и поясок на поясе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Какая кошечка», «божественные изгибы», «вот это красивые формы», «до чего же хороша, красотка», «как ты можешь выглядеть так красиво? Это вообще законно?» — пишут они.
До этого мы рассказывали, что известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе, порадовав фанатов.
На фото красотка была в босоножках, черной юбке и топе. Образ Жизель дополнила стильной сумочкой, которую держала в руках. Оливейра стояла у стены, а рукой потянула за юбку, показывая идеальные ножки и делая снимок довольно жарким. На втором фото уже звезду снимали ближе, поэтому оценить сочные изгибы можно без труда.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии.
Напомним, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret очаровала позами в эффектном мини
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