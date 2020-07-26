Ангел бренда Victoria’s Secret Жизель Оливейра сверкнула идеальной фигурой в облегающем белом наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует в элегантном белом наряде без белья, из-под которого виднеется лишнее. Сама модель принимает разные позы, демонстрируя упругие формы и элегантную красоту.

Дополняли образ звезды эффектный макияж и поясок на поясе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какая кошечка», «божественные изгибы», «вот это красивые формы», «до чего же хороша, красотка», «как ты можешь выглядеть так красиво? Это вообще законно?» — пишут они.

До этого мы рассказывали, что известная модель Жизель Оливейра из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе, порадовав фанатов.

На фото красотка была в босоножках, черной юбке и топе. Образ Жизель дополнила стильной сумочкой, которую держала в руках. Оливейра стояла у стены, а рукой потянула за юбку, показывая идеальные ножки и делая снимок довольно жарким. На втором фото уже звезду снимали ближе, поэтому оценить сочные изгибы можно без труда.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии.

Напомним, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret очаровала позами в эффектном мини

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра из Victoria’s Secret очаровала натуральной красотой в коротком топе

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра из Victoria’s Secret вышла на прогулку в лосинах до пупка