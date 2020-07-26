Відома модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць, показала себе в сміливому ракурсі

На фото красуня була в білизна з мотузочок і сіточки, а образ доповнила туфлями на великих підборах. Сьюзі стала в позі собачки на ліжку, демонструючи ідеальний "горішок", на якому неможливо побачити трусики. Волосся Кортес залишила розпущеним, а сама дивилася в камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Доброго ранку, красуня", "Ох і ах", "Прекрасна", " матінко", "Богиня", "Доброго ранку, прекрасна", "Добре".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортес як запалює під час чергового челлендж.

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, показала, як виконує незвичайний челлендж для програми "Тік-Ток".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортес порадувала фанатів новим кадром з тренування.

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, вразила новим фото з тренування. Відзначимо, в конкурсі, як зрозуміло з назви, оцінювалися саме сідничні м'язи.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць в крихітному білизна дозволила зняти себе ззаду

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