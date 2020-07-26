Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя в сочном ракурсе

На фото красотка была "невидимом" белье с красной кромкой, а образ дополнила стильными золотистыми каблуками. Кортес соблазнительно выгнулась, расположившись на ковре. Волосы Сьюзи оставила распущенными, а сама не стеснялась демонстрировать горячие формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная", "Mamasita", "Барби", "Вы замечательная", "Красивая женщина", "Принцесса Египта", "Великолепная медовая".

Ранее мы сообщали, что знаменитая модель Сьюзи Кортеспохвасталась аппетитными формами в белых кружевах.

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, показала фигуру в новом дерзком образе.

Девушка решила предстать в нетипичном нежном образе - нежных белых гольфах, кружевном белье и таком же лифчике.

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес появилась в одном белье.

Так, на одном из последних фото Сьюзи позировала полубоком, выставив свои ягодицы в бикини. Казалось, маленькие трусики потерялись между "булочками" модели. Тонкие лямки на бедрах впились в тело и придавали некой пикантности.

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