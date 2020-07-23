Показала все свои таланты

Знаменитая бразильская модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, порадовала фанатов танцем

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, впечатлила движениями под музыку, сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в соцсети.

Сьюзи Кортез танцует в коротких шортиках и розовом топе с пикантным разрезом на груди.

«Очень красиво», «О Боже мой», «Восхитительная», «Люблю Сьюзи, она великолепная», «Это удивительно», «Красотка», "Как ты хороша, детка", - сыплют комплиментами пользователи сети.

После победы в конкурсе Мисс Бум Бум титулованная «самая сексуальная попа» стала еще популярнее, количество подписчиков мгновенно увеличилось. теперь поддерживает интерес к собственной персоне жаркими кадрами, а также старается держать тело в форме, ради популярности в будущем.



После победы на конкурсе Сьюзи осыпали предложениями о съемках популярные журналы, в том числе модель украсила страницы «Плейбоя».

В Сети девушка радует откровенными снимками своих поклонников, каждый раз она выбирает яркие луки.

Сьюзи Кортез показывает фото с тренировок, которые проводит с минимумом одежды.

Также модель любит похвастаться и пикантными кадрами в белье.

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