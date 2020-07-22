Известная модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц в мире, показала себя не стесняясь, порадовав фанатов

На фото красотка позировала в топе и синих шортах, демонстрируя свой идеальный пресс и мускулистые ноги. Волосы Сьюзи оставила распущенными, а образ дополнила стильными очками. На втором фото Кортес была в том же топе, но уже без шорт. Звезда развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя полосатые трусики, которые почти не закрыли пышные ягодицы. Волосы уже были собраны в хвост, а Сьюзи соблазнительно выгнулась, делая снимок максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро, ребята", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Доброе утро, прекрасная", "Красивая женщина", "Раздетая барби", "Отлично", "Красивая лошадка, я тебя съем", "Самая красивая женщина", "Этот красивый хвост не может быть красивей", "Доброе утро, красавица".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортес порадовала фанатов новым кадром из тренировки.

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, впечатлила новым фото с тренировки. Отметим, в конкурсе, как понятно из названия, оценивались именно ягодичные мышцы.

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