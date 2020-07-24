Знаменитая модель Сьюзи Кортес, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, похвасталась аппетитными формами в белых кружевах

Знаменитая модель, которая ранее победила в конкурсе Мисс Бум Бум, а также получила довольно неоднозначный титул, показала фигуру в новом дерзком образе, сообщает Politeka.net.

Девушка решила предстать в нетипичном нежном образе - нежных белых гольфах, кружевном белье и таком же лифчике. При этом главное Сьюзи скрыла накидкой, а лицо отвернула в сторону от объектива.

Фанаты тут же отреагировали:

«Роскошная женщина❤️❤️❤️😍😍», «Красивые бубенчики, благословения тебе 🙏❤️❤️», «это просто любовь 💙», «Ты очень дерзкая👏👏🔝», «Просто роскошная малышка, почему же так жарко?😍😍😍», «Почему мне так нравится, это сладко😍💘😘❤️🇦🇷», Наконец-то волшебство😻🤗», «дивный видок, покажи булочки», «Белые и чулки на этих ногах выглядят потрясающе».

Также хозяйка самых красивых ягодиц, показала, как проводит время в тренажерном зале. На фото Сьюзи стоит в белье из кожаных веревочек, держась руками за тренажер. Красотка дополнила образ кроссовками и черными носками.

Кортес развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя ее во всей красе, ведь трусиков не видно при таком ракурсе. Волосы звезда оставила распущенными, а сама повернулась в сторону камеры.

"Доброе утро. Настроение для фитнеса", - написала Сьюзи.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Очень красиво", "Прекрасное доброе утро", "Доброе утро, красавица", "Я так тебя люблю", "Невероятно великолепная детка", "Красивый мой ребенок", "Ох, мамочка!".

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