Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка «Квартал 95», постала перед шанувальниками у неймовірно ніжному образі

Красуня поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знімком в білій літній сорочці, майці і брюках, передає Politeka.net. Образ доповнює досконалий макіяж, який підкреслює природну красу актриси.

«Найприємніша частина неділі – це потрапити в об'єктив до нашої талановитої @marta_adamchuk 🤍», – підписала знімок Сопонару.

Автор фото тут же відреагувала, написавши, що Ірина – кращий стимул не їсти цукерки.Не поскупилися на компліменти й інші підписники артистки.

«Гарненька🔥», «Да. Дуже. Ірина, ви прекрасна 😊», «Красуня😍😍🔥», «Мала..а ти нічо так)) харизматична))) така ж і в житті?))», «Дуже красива!», «Пуська-Іруська, це комплімент, а не стібуська», «Ти - наш стимул не їсти цукерки)))», «Королевішна», – відзначають у коментарях.

Раніше ми розповідали, що Сопонару приголомшила шанувальників дуже гарячим фото. На знімку Ірина позувала в темному платті, а волосся зібрала в хвіст. У руках зірка тримала чорні трусики, які взяла зубами, а рукою потягнула від себе.

Фанати були в захваті від такої сміливості улюбленої актриси, залишивши під фото тисячі лайків і захоплені коментарі.

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