Одна з найзнаменитіших моделей, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала струнку фігуру нюдовом бікіні

Популярна модель любить веселитися з подругами, влаштовувати зйомки на відпочинку і дивувати домашніми кадрами в несподіваних образах після зміни іміджу. Дівчина любить також хвалитися модними сукнями під час вечірки.

В цей раз Кайлі вирішила поділитися фото, зробленим під час відпочинку. Дівчина постала в нюдовом бікіні з акуратними кільцями замість зав'язок на стегнах.

Довгі і світлі кучері дівчата були розпущені, сама модель спокусливо схилилася перед камерою і підняла волосся для більшої пикантости.

«Виглядаєш так добре, коли нахиляєшся 💭💭», «Я хочу цей комплект бікіні», Чарівна русалонька😍😍😍🔥🔥🔥», «Я б одягла це», «Дуже романтична дитинко💚💚❤», «Робить фото з кожним днем гаряче», «люблю тебе, Кайлі ❤️», «Чорт би тебе побрал 🍑🍒, «Що за ігри ви тут влаштували, вау️❤️», - пишуть захоплені фанати.

Також Кайлі вдалося показати, що вона не тільки схудла, але ще й перебуває у пошуках себе". Справа в тому, що дівчина постійно змінює свій імідж. Кайлі за досить короткий термін встигла змінити колір волосся кілька разів, причому дівчина експериментує не лише з перуками. Від природи у Дженнер темні локони, але часто вона показує себе з рожевим, жовтим, зеленим і навіть бірюзовим кольором волосся.

Сьогодні красуня блиснула ідеальними білими пасмами, лежачі на ліжку і виставивши напоказ фігуру в ночнушке.

«Вона повернулася», - загадково дівчина підписала свій новий кадр.

Шанувальники відразу ж бурхливо відреагувала:

«Я одного разу буду твоїм улюбленим репером», «Королева», «Приголомшливі, запалюй малятко!», «Ох, мені це так подобається», «Gorgeous😍 omggggggg», «Так чудово», «Люблю вас», «Так чудово 💘», «така мила мама», «ні, покажи нам продовження, це дуже спокусливо», «Томна малятко».

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