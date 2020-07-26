Відома українська актриса Лера Товстолес показала себе на репетиції "Квартал 95"

На фото красуня була в джинсових шортах, які тримав білий ремінь і картатому топ без бретелей. Образ Лера доповнила стильними сережками, а зібрала волосся в хвіст. На кадрі Товстолес не дивилася в об'єктив, а відвернулася від камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ух, яка бомбіта".

Повідомлялося, що Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе і розповіла про репетиції.

На фото Лера позувала без одягу, сидячи спиною до камери. Як можна помітити, Товстолес не одягла і ліфчика. Волосся красуня зібрала в хвіст, щоб не заважали, а сама закрила очі від задоволення.

Повідомлялося, що зірка "Квартал 95", модель і гуморист Лера Товстолес вирішила увічнити подію відвертою фотосесією.

Лера одягла білий топ і чорні штани, у яких забралася в порожню ванну. Модель блиснула гарним животиком і шикарною зоною декольте.

Родзинкою кадрів стало вираз обличчя Лери. Дівчина зобразила справжню звірячу пристрасть, доторкаючись пальцями губ і, часом, лякаючи оскалом - "що за розпуста".

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