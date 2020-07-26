Известная украинская актриса Лера Товстолес показала себя на репетиции "Квартал 95"

На фото красотка была в джинсовых шортах, которые держал белый ремень и клетчатом топе без бретелек. Образ Лера дополнила стильными серьгами, а волосы собрала в хвост. На кадре Товстолес не смотрела в объектив, а отвернулась от камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Ух, какая бомбита".

Сообщалось, что Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Квартал 95", показала себя и рассказала о репетициях.

На фото Лера позировала без одежды, сидя спиной к камере. Как можно заметить, Товстолес не надела и лифчика. Волосы красотка собрала в хвост, чтобы не мешали, а сама закрыла глаза от удовольствия.

Сообщалось, что звезда "Квартал 95", модель и юмористка Лера Товстолес решила увековечить событие откровенной фотосессией.

Лера надела белый топ и черные штаны, в которых забралась в пустую ванну. Модель сверкнула аппетитным животиком и шикарной зоной декольте.

Изюминкой кадров стало выражение лица Леры. Девушка изобразила истинную звериную страсть, дотрагиваясь пальцами губ и, порой, пугая оскалом - "что за разврат".

Напомним, знойные блондинки из "Квартал 95" потрясли красотами во время дикой пляски

А еще Politeka писала, что яркая блондинка из "Квартал 95" соблазнила невероятной фигурой в белом топике

Также Politeka сообщала, что красотка из "Квартал 95" отправилась загорать в экстремальном бикини, сочные фото



