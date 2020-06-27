Украинская модель и актриса "Квартал 95" Лера Товстолес показала, как развлекается без одежды во время жары

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала серию пикантных снимков на своей странице в Instagram.

"Лето. Когда можно все 🧡", - подписала кадры знаменитость.

Судя по фото, Лера Товстолес разделась и решила сделать несколько летних снимков крупным планом. На девушке нет бюстгальтера, однако самое интересное она оставила за кадром. Актриса томно смотрит в камеру, надувает губки и всячески хвастается новым маникюром, о котором упоминает в описании. Вероятно, именно для этого она решила не надевать ничего лишнего.

Ранее Лера Товстолес записала шуточное видео, в котором показала несколько своих самых красивых нарядов. На первых кадрах модель предстала в салатовом топике, подчеркнувшем ее стройную фигуру, и велосипедных шортах. Поверх топа красавица накинула рубашку, а голову украсила шляпкой, из-под которой выбились две тоненькие косички.

После этого Лера Товстолес показалась в розовом костюме и купальнике, которые подчеркнули ее грудь и упругие ягодицы. Видно, что девушка не стесняется своих форм и может показать их во всей красе с самой выгодной стороны.

Напомним, звезда "Квартал 95" без штанов посветила идеальным телом в дерзких позах.

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