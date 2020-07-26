Дружина шоумена і хореографа Влада Ями Ліліана порадувала шанувальників черговою порцією краси
Дівчина опублікувала в соціальній мережі Instagram кілька кадрів з фотосесії в пшеничному полі, передає Politeka.net.
На знімках вона позує в блузі з оголеними плечима й об'ємними довгими рукавами, коричневому корсеті, який підкреслює тонку талію, і довгій спідниці. На шиї у неї видніються стрічки від великого солом'яного капелюха, а в руках – велика сумка-кошик у тон з полем і загальною колористикою знімків.
Волосся Ліліани розпущене, а на парі фото можна помітити, що дівчина прикрасила його квіткою червоного польового маку.
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Образ доповнює елегантний макіяж, що підкреслює природну красу моделі.
«Чим сильніше вогонь🔥 в середині, тим тепліше усім навколо вас🥰. Нехай палає він у кожного з нас як можна сильніше», – підписала публікацію у соцмережі дружина Ями.
Підписники не приховували своїх емоцій, засипавши дівчину компліментами.
«Дуже гарні фото🌸🌼🌻❤», «Красуня що тут скажеш 👍👍👍», «Неймовірно красива😍 всі фото дуже красиві❤️», «Ви дуже красива ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Шикарна😍😍😍», «Красуня🙌», – пишуть захоплені фоловери.
Як відомо, Влад Яма дуже довго тримав особисте життя подалі від цікавих очей. У 2007 році танцівник познайомився з дівчиною на ім'я Ліліана. Незабаром молоді стали жити разом. Пропозицію майбутній дружині Влад зробив у новорічну ніч 2014 року.
Весілля закохані зіграли таємно, в колі близьких родичів. На заході були присутні 50 чоловік. Святкували на теплоході. Молодята не стали затягувати з дітьми, і через півтора року народився син Леон.
Нагадаємо, розкішна дружина Влада Ями показала сімейну ідилію з чоловіком.
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